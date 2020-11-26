تركي آل الشيخ ينعى مارادونا.. ويكشف تفاصيل آخر لقاء جمعه به

نعى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أسطورة كرة القدم العالمية دييجو أرماندو مارادونا، مُشيرًا إلى أن الأسطورة الأرجنتينية وعده بزيارته في المملكة، عندما تقابلا في كأس العالم 2018 بروسيا.





وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو لمارادونا، وكتب: «‏وداعًا يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا ٢٠١٨ ووعدتني بزيارتي في المملكة؛ وداعًا يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعًا يا من أثّر في جيلي، وداعًا ديجو».





وأضاف: كرة القدم بعدك لا طعم لها؛ أنا اليوم حزين، كنت أتحدث معك من ٤ شهور على فكرة مع نتفليكس، وكنت سعيدًا، وداعًا ديجو.



