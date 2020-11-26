الكشف عن عدد الوفيات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:59 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي
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كشفت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 322 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في المملكة، وبهذه الحصيلة يرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 356389، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن، نحو 345215، وبينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 5840 حالة، فقد تم تسجيل 15 حالة وفاة، و428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفنّدت وزارة الصحة، في وقت سابق، ما يُشاع حول ضرورة حصول المتعافين من فيروس كورونا على أدوية سيولة الدم لمنع التجلط، مؤكدة أن ذلك «غير صحيح»، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة، عبر «تويتر»؛ أنه «حتى الآن غير صحيح أن كل من تعافى من الإصابة بفيروس كورونا، أو من لم تظهر عليه أعراض الفيروس، أن عليه أخذ مضادات التجلط (أدوية السيولة)، لمنع حدوث تجلط في الدم»، وأشارت وزارة الصحة، إلى أنه «لا توجد جهة علمية معتمدة توجه بذلك».

وكانت وزارة الصحة قد شدُدت، في وقت سابق، على أهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وضرورة تطبيق التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، ودعت وزارة الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الصحة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه إلى عيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب.


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