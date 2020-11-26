المخرج أحمد صالح مرشح لـ مسلسل ياسر جلال في رمضان 2021

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يستعد الفنان ياسر جلال، خلال الفترة المقبلة لتقديم أكثر من عمل فني منها مسلسل من إخراج أحمد نادر جلال يعرض على إحدى المنصات الإلكترونية ويحمل اسم مبدئي "الديب"، وينتمي المسلسل الي نوعية الأعمال البوليسية، ولكن من المفترض أن يتم التحضير له خلال الفترة القادمة لعرضه خارج المارثون الرمضاني.

و جائت تصريحات صحفية بـ أن المخرج أحمد صالح مرشح وبقوة، للتعاقد على إخراج مسلسل ياسر جلال الجديد، المقرر أن يشارك من خلاله في المارثون الرمضاني المقبل2021، وذلك بعد تعاقد أحمد نادر جلال على إخراج مسلسل covid - 25 لـ النجم يوسف الشريف.

في سياق منفصل، اعتذر ياسر جلال مؤخرا عن المشاركة في مسلسل خالد بن الوليد، الذي كان يتولى إخراجة رؤوف عبدالعزيز، وكان سيتناول السيرة الذاتية لسيف الله المسلول.

جدير بالذكر أن ياسر شارك الموسم الرمضاني السابق بمسلسل الفتوة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني، وأحمد خالد صالح وكوكبة كبيرة من النجوم وكان من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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ياسرجلال المخرج احمد صالح الفنان ياسر جلال

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