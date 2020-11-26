احذر يا أهلي.. الزمالك لا يخسر في النهائيات المصرية بالبطولات الإفريقية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:44 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
علاء خليف
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مواجهة تاريخية ستجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في "نهائي القرن" ببطولة دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي.
ويتطلع الأهلي بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ القلعة الحمراء، بينما يبحث الزمالك عن استعادة لقب البطولة الغائب عن خزينة بطولاته منذ عام 2002 وتحقيق لقبه السادس في تاريخ البطولة القارية. 
أهمية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليست بسبب كونها في ختام البطولة الأهم على المستوي الأندية بالقارة السمراء أو لأنها بين اثنين من أعرق الأندية الإفريقية فقط، بل لأنه النهائي المصري الأول في تاريخ البطولة، وأول نهائي أيضًا يجمع بين فريقين من دولة واحدة.

ورغم أن هذا أول نهائي يجمع فريقين مصريين في بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى أنه النهائي المصري الثالث في تاريخ البطولات الإفريقية، حيث تقابلت الأندية المصرية مرتين في النهائيات القارية، الأولى جمعت الأهلي والزمالك في كأس السوبر الإفريقي 1994 وفاز الفارس الأبيض بهدف أيمن منصور.

أما المواجهة الثانية بين أندية مصر في النهائيات الإفريقية، كانت عام 1997 في كأس السوبر الإفريقي أيضًا وجمعت المباراة بين الزمالك والمقاولون العرب وحسم التعادل السلبي نتيجة اللقاء، قبل أن يفوز الفريق الأبيض بركلات الترجيح 4 – 2 وتوج بلقب البطولة الإفريقية.

يا تري هل يواصل الزمالك تفوقه في النهائيات المصرية الخالصة بالبطولات الإفريقية ويفوز على الأهلي ويتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا؟ أم يكون للمارد الأحمر رأيًا آخر؟

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