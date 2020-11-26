"استادات" تقر هذا القرار لصالح منتخب السويس.. تعرف عليه

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
محمود أبو الليل
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قرر محمود عثمان، المدير العام لشركة استادات بالسويس، السماح للفريق الأول لكرة القدم بنادي منتخب السويس، من خوض جميع مباريات الموسم الجديد بدوري الممتاز القسم الثاني بدون مقابل.


وأضاف "محمود عثمان" بأن الشركة تدعم نادي منتخب السويس بكل قوة من أجل إسعاد جماهير السويس مع مواصلة الدعم حتى تحقيق حلم السوايسة والصعود للدوري الممتاز.


ويذكر أن فريق منتخب السويس سقط في فخ التعادل أمام فريق بورتو بهدف لكل فريق، ضمن منافسات مجموعة القاهرة والقناة من دورى القسم الثاني والتي اقيمت مساء أمس.

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