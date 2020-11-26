تلا يتعاقد مع حارس عرب الرمل وسرس الليان بالقسم الثالث

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حصل مجلس إدارة مركز شباب تلا على توقيع الحارس أيمن الفيل حارس مرمى فريقا عرب الرمل وسرس الليان السابق، استعداداً للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث 2020/2021.



وقام الحارس بالتوقيع لتلا لمدة ثلاث سنوات في صفقة إنتقال حر، في حضور الأحمدي عبد الغفار رئيس مركز الشباب، ومحمد صلاح أمين الصندوق، ومحمد شبل طبيب الفريق.



وسبق لفريق مركز شباب تلا التعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة القيد الحالية وهم السيد علاء مدافع عرب الرمل، واسلام صلاح ظهير أيمن تليفونات بني سويف.