تلا يتعاقد مع حارس عرب الرمل وسرس الليان بالقسم الثالث

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:11 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حصل مجلس إدارة مركز شباب تلا على توقيع الحارس أيمن الفيل حارس مرمى فريقا عرب الرمل وسرس الليان السابق، استعداداً للموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثالث 2020/2021.

وقام الحارس بالتوقيع لتلا لمدة ثلاث سنوات في صفقة إنتقال حر، في حضور الأحمدي عبد الغفار رئيس مركز الشباب، ومحمد صلاح أمين الصندوق، ومحمد شبل طبيب الفريق.

وسبق لفريق مركز شباب تلا التعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة القيد الحالية وهم السيد علاء مدافع عرب الرمل، واسلام صلاح ظهير أيمن تليفونات بني سويف.

أخبار تهمك

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ ساعتين

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ 18 دقيقة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 25 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعتين و 23 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

11:54 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»