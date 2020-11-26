الأوبرا تبدأ الإحتفالات بأعياد الكريسماس

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 02:02 م
بوابة الفجر
نور طلعت
Advertisements
تبدأ دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابراحتفلاتها بأعياد الكريسماس حيث تقدم فرقة اوبرا القاهره تحت اشراف مديرها الفنى الدكتورة ايمان مصطفى حفلين متتاليين بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن من اخراج حازم طايل وذلك فى الثامنة مساء يومى السبت والاحد 28، 29 نوفمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر أغانى الكريسماس العالمية منها شجرة الكريسماس، ليرعاك الله، لنبقى سويا، ليلة صامتة، الكريسماس الابيض، الجنة الرائعة، اروع وقت من العام، ١٢ يوم من الكريسماس، هذا هو الكريسماس، حاول أن تتذكر، ليلة مقدسة، ليلة سعيدة.. اداء ايمان مصطفي، رضا الوكيل، مني رفلة، جاكلين رفيق، جولي فيظي، داليا فاروق، عماد عادل، جيهان فايد، هشام الجندي، عمرو مدحت، الهامي امين، عزت غانم، ليلي ابراهيم، ابراهيم ناجي، نورستا المرغني، اسامة علي، اسامة جمال، برهان الدين فاروق، سلمي الجبالي، اسامة طنطاوى.
يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاءها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالى باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

أخبار تهمك

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ يوم

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعتين و 42 دقيقة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ 37 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

الخطيب يدعم الأهلي قبل نهائي القرن

منذ 38 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

11:54 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»