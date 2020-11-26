إياد نصار يجسد شخصية ضابط في "الاختيار 2 "مع كريم عبدالعزيز

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:57 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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يواصل أبطال وصناع مسلسل "الاختيار 2"، تصوير مشاهد العمل المقرر عرضه في رمضان 2021، ويقوم ببطولته نغبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد مكي.

وجائت تصريحات صحفية تفيد بـأن إياد نصار يجسد شخصية ضابط ضمن أحداث المسلسل، وبدأ تصوير مشاهده منذ أيام قليلة، ويواصل المؤلف هاني سرحان حاليا كتابة باقي حلقات المسلسل، كما تجري الشركة المنتجة التعاقد مع باقي أبطال العمل، تزامنا مع تصوير المخرج بيتر ميمي بعض المعارك الخاصة بالعمل.

ويتناول الجزء الثاني من المسلسل قصة بطل جديد على غرار الجزء الأول الذي قام ببطولته أمير كرارة، وتناول سيرة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي قائد الفرقة 103 صاعقة.

يذكر أن مسلسل "الاختيار" بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إنجي المقدم، أسماء أبواليزيد، محمد علاء، هادي الجيار، أحمد شاكر عبداللطيف، إسلام جمال، محمد فراج، وغيرهم، كما أنه من المتوقع أن يشارك في العمل العديد من ضيوف الشرف، مثلما كان الوضع في الجزء الأول.

وجدير بالذكر ان إياد تعاقد مؤخرا علي المشاركة للقيام ببطوله فيلم الكاهن، والعمل يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم منهم محمود حميدة، وغيرهم من النجوم.

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مسلسل الاختيار كريم عبدالعزيز اياد نصر الاختيار 2 أحمد مكي

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