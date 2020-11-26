بإطلالة عفوية.. مى الغيطي تغازل جمهورها فى أحدث ظهور لها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:53 م
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مى الغيطى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مى الغيطى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت فيها بإطلالة عفوي، حيث اعتمدت على ابتسامة عفوية أظهرت جمال ملامحها، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

وكانت أخر أعمال مى الغيطى فيلم "بنات ثانوى" بطولة جميلة عوض، محمد الشرنوبى، هنادى مهنا، محمد مهران، مايان السيد، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.

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