ياسمين فؤاد تهنئ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لهذا السبب

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:53 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اليوم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لفوزها بجائزة أفضل وزير في العالم العربي، وذلك خلال الدورة الأولى لجائزة "التميز الحكومي العربي"، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تم إعلان جوائزها افتراضيا عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بمشاركة أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

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كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، يوم الثلاثاء الماضي عن الانتهاء من إنشاء محطة رصد لحظية متكاملة، لرصد ملوثات الهواء المحيط بمدينة بشاير الخير 1 بمنطقة غيط العنب غرب الاسكندرية، ومحطة أخرى بمدينة دمياط الجديد بمحافظة دمياط.


واكدت على حرص الوزارة على التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية بالمدن الجديدة، ودعم أعمال الدولة لتطوير المناطق السكانية ومشروعات تطوير المناطق العشوائية، ومنها مشروع منطقة بشاير الخير التى افتتحها مؤخرًا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضحت فؤاد أن محطة بشاير الخير تعد المحطة التاسعة بمحافظة الإسكندرية، كما تعد محطة دمياط الجديدة المحطة الثالثة بمحافظة دمياط للرصد اللحظى لملوثات الهواء. وذلك بغرض استكمال أعمال التوسع فى نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن تلك المحطات تعد ضمن خطة الوزارة لزيادة عدد محطات الرصد اللحظى بالشبكة، وفى إطار الإجراءات والتدابير التى تتخذها الحكومة لمواجهة تلوث الهواء، وايضا وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية وطبقًا للحدود القانونية بالملحق رقم (5) لملوثات الهواء الخارجى من قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2009 ولائحته التنفيذية. وسعيًا لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئى لإستراتيجية التنمية المستدامة 2030، وبإنشاء تلك المحطة قد أصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 107 محطات على مستوى

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