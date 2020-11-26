وزيرة الصحة: مصر حققت المستحيل في عهد الرئيس السيسي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:52 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، إن مصر حققت المستحيل في كل المجالات وليس الصحة فقط في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وأضافت، خلال كلمتها بالملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد، أن التأمين الصحي الشامل وإخلاء مصر من فيروس سي كانا من ضمن 7 تكليفات رئاسية عندما توفيت مهام منصب، مضيفة:"جرى إخلاء مصر من فيروس سي خلال 7 أشهر، واليوم نحتفل بمرور عام على التأمين الشامل ".

وأكدت على أن ما حدث في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يحدث طوال 100 عام، ولولا دعم الرئيس ما جرى تحقيق شئ في الصحة لأنه يقدم دعم غير محدود لمنظومة الصحة في مصر.

وشمل المؤتمر عرض أهم إنجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية ومنشآتها الصحية المختلفة ببورسعيد، ومن المنتظر تكريم شركاء النجاح من العاملين بالهيئة، وكذلك شركاء النجاح من القطاع الخاص.

وشارك بالمؤتمر كل من: اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ودكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعدد من قيادات وزارة الصحة ومنظومة التأمين الصحي الشامل، وممثلين عن منظمة الصحة العالمية بمصر، ورؤساء عدد من الجامعات المصرية، وشركاء القطاع الخاص، ومديري المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، وممثلين عن الأطقم الطبية والإدارية وكافة الفئات العاملين بها.

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