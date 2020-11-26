أمطار متوسطة في الدقهلية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:51 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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شهدت مدينة المنصورة، فى محافظة الدقهلية،اليوم الخميس، تساقط أمطارا متوسطة، حيث استقرت حالة الطقس، صباح اليوم، وسطعت أشعة الشمس.

وكان أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن تعليق الدراسة اليوم للتلاميذ والطلاب بالمدارس بنطاق الدقهلية، نظرا لسوء الاحوال الجوية المتوقعة،و حرصا على سلامة أبنائنا التلاميذ الطلاب بنطاق محافظة الدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بتفويض المحافظين فيما يتعلق باستمرار العمل بالمدارس او تعليق الدراسة بها حسب طبيعة الطقس ووفقا لظروف كل محافظة وفقا للاحوال الجوية المتوقعة.

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وشركة الصرف الصحي حالة الطوارئ بالمدينة، وتم وضع سيارات الشفط في أماكن التمركز والبؤر الساخنة لتجمعات المياه، استعدادا للتقلبات الجوية.
أمطار متوسطة في الدقهلية
أمطار متوسطة في الدقهلية
أمطار متوسطة في الدقهلية
أمطار متوسطة في الدقهلية
أمطار متوسطة في الدقهلية
أمطار متوسطة في الدقهلية
أمطار متوسطة في الدقهلية
أمطار متوسطة في الدقهلية

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