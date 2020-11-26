بالأبيض والأسود.. مني زكى تتألق فى أحدث جلسة تصويرية لها

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة مني زكى على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت مني زكى عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، عدة صور لها، ظهرت بإطلالة مختلفة. وجذابة بالأبيض والأسود، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر أعمال منى زكي السينمائية، كان فيلم «من 30 سنة»، مع أحمد السقا وشريف منير ونور وصلاح عبد الله وجميلة عوض ورجاء الجداوي

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