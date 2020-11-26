عائشة بن أحمد تهنئ ظافر العابدين بعيد ميلاده الـ 48 عبر "انستجرام"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:38 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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حرصت الفنانة عائشة بن أحمد، على تهنئة الفنان ظافر عابدين، بمناسبة عيد ميلاده الـ 48، وذلك عبر خاصية الاستوري علي حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وعلقت "بن أحمد" علي الصورة قائلة: "Happy birthday dhafer all the best "

في سياق متصل، يصادف اليوم عيد ميلاد الفنان التونسي ظافر العابدين الذي ولد 26 نوفمبر عام 1972 وبدأ مشواره الفني حينما شارك في المسلسل التونسي "الدوحة".


يذكر أن الفنان التونسي ظافر العابدين كان لاعبا لكرة القدم ولكنه أصيب إصابة جعلته يبتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعدها سافر إلى لندن لتعلم اللغة الإنجليزية بـإتقان.

وكان آخر أعمال الفنان ظافر العابدين مسلسل "عروس بيروت" الذي حقق نسب مشاهدة ضخمة، وتصدره التريند أكثر من مرة.

وأكد النجم ظافر العابدين أنه لم يستغرب نجاح الموسم الأول من "عروس بيروت"، لكن هذا النجاح والانتشار فاقا كل التوقعات، موضحًا "لمستُ النجاح من شمال إفريقيا إلى الشرق الأوسط كله، في عمل شكل تجربة جديدة وإضافة فعلية للدراما العربيّة".

ويضيف: "واجهت تحديات عدة في العمل أولها التكلّم باللهجة اللبنانية لأول مرة، "وكانت النتيجة إيجابية بشهادة كثر"، مشيرًا إلى أن "الميزة في كتابة نص "عروس بيروت"، هو أن الأحداث موزعة على العديد من الممثلين بأعمار وشخصيات مختلفة، ولكل منهم دور رئيسي وخط مستقل في سياق أحداث، تأخذنا إلى أماكن غير متوقعة بالنسبة للمشاهد". يستذكر العابدين لعبة كرة القدم التي كان محترفًا فيها سابقًا، ليقول: نحن في المسلسل كفريق كرة القدم ننجح معًا ونفشل معًا".

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