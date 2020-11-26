منة فضالى تنشر البوستر الرسمى لمسلسلها القادم "سكن البنات"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:28 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شاركت الفنانة منة فضالي، جمهورها ومتابعيها بـ البوستر الرسمي لمسلسل "سكن البنات"، وذلك عبر حسابها الشخصي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت " فضالى" على البوستر قائلة: "مسلسل سكن البنات تاليف احمد صبحي واخراج محمد النقلي انتاج شركه mgr الاستاذ ممدوح شاهين النجوم وفاء عامر ايتن عامر منذر ريحانه محمد نجاتي هاجر الشرنوبي حسني شتا احمدجمال سعيد منه فضالي #منه_فضالي #نانسي".

وتستكمل منة فضالى تصوير مسلسل "هى" وبشكل شبه يومي والعمل يناقش قضية مهمة تخص الفتيات في عمر معين، بالاضافة إلى قضية الثانوية العامة، واحتضان الأب والأم لأبنائهم.

يذكر أن مسلسل "هي" من نوعية الأعمال التي تنتمي 60 حلقة، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول طموحات الفتيات ومواجهة المشاكل لتحقيق هذه الطموحات من خلال شخصيات كثيرة كل واحدة لها حكاية وطموح مختلف تسعى إلى تحقيقه.

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