مجلس جامعة المنيا: افتتاح مستشفى الكبد قريباً

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قال الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، خلال اجتماعه بمجلس الجامعة، "أن ما تشهده المستشفيات الجامعية من تطور مستمر، وما تُقدمه من خدمات طبية يستحقها أهالي إقليم الصعيد، وتكتسب ثقتهم؛ لأمر يدعو للفخر والتقدير، وذلك بعد أن استطاعت الجامعة خلال الفترة الوجيزة الماضية من رفع الطاقة السريرية بمستشفياتها لأكثر من 700 سريرًا وضمها إلى الخدمة، لتكون ركيزةً أصيلةً في منظومة الصحة في مصر، والتي كان منها ضم 203 سريرًا لمستشفى مركز الكبد والجهاز الهضمي المتكامل الذي يعتبر صيحة طبية تُواكب أحدث النظم الطبية العالمية، وبأعلى معايير الجودة الصحية، لتحقق أعلى معدلات القضاء على قوائم انتظار المرضى، موجهًا الشكر لأطقم وفرق العمل الفني والإداري لإعداد المستشفى للافتتاح التجريبي، مشيدًا بما تحققه المستشفيات الجامعية من نجاحات متكررة لخدمة الصالح العام، وتقديم أعلى مستويات الخدمات الصحية المجانية.



وقد شهد الاجتماع تقديم د. "مصطفى عبد النبي" درع جامعة المنيا نيابة عن أعضاء المجلس للدكتور ماركو يوسف، أول باحث مصري بالصعيد من أبناء كلية الصيدلة بجامعة المنيا، والذي حصل على جائزة "نيوتن مُشرفة لعام 2020"، وذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة أعضاء المجلس.



وقدم الدكتور "محمد جلال" الشكر لأعضاء المجلس على تعاونهم الدائم لقيام قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالدور المنوط به، سواء في القوافل البيئية المتكاملة، أو في مشروع محو الأمية، وذلك خلال فترة توليه نيابة شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



واستعرض الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بالجامعة، آخر المُستجدات وما تحقق من إنجاز في تحسين ومراقبة أعمال الجودة لجميع برامج الكليات، واستيفاء معاييرها، معلنًا عن انتهاء كلية الألسن من التقدم رسميًا للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



وخلال الاجتماع أطلع رئيس الجامعة على ما استعرضه الدكتور عصام فرحات، بالتقرير المفصل عن مؤشرات جودة المحاضرات المنشورة بمنصة المقررات الإلكترونية لجميع كليات الجامعة، وأعداد ونسب الإنجاز لها، طبقًا للمعايير التي أقرتها الجامعة، معلنًا عن ظهور الجامعة لأول مرة بمراكز متقدمة في 4 تخصصات أكاديمية بتصنيف التايمز البريطاني للموضوعات.



وفي سياق متصل شدد رئيس الجامعة على عدم الانسياق وراء أي شائعات أو تداول أي أخبار ومعلومات غير مُوثقة المصدر، مؤكدًا على اتخاذ الجامعة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا بالمجتمع الجامعي.

قام بالإرسال اليوم، الساعة 11:20

