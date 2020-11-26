بعد فسخ خطبتها.. سائق يتهم خطيب نجلته بمعاشرتها جنسيا في قليوب
الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:25 م
محمد ضوه
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اتهم سائق في قليوب، اليوم الخميس، عامل بالتعدي الجنسي على نجلته المخطوبة له منذ 3 أشهر حيث عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، ويريد فسخ خطبته منها، وجرى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة قليوب، وتولت النيابة التحقيق.
تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من من "م.ع.ص" 39 عامًا، سائق، يفيد تعدي خطيب نجلته عليها جنسيا وهما فى فترة الخطوبة.
جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية وتبين أنه بسؤال نجلته وتدعى "أ.م.ع" 19 عاما، قررت أنها مرتبطة بالمتهم منذ حوالي ثلاث أشهر، وأثناء تردده على منزلها عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها.
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى"ا.م.ف" 22 عامًا، عامل، وبمواجهته أنكر ذلك، وعلل اتهامه بتركها وفسخ خطوبته من الأخيرة لسوء سمعتها.
تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من من "م.ع.ص" 39 عامًا، سائق، يفيد تعدي خطيب نجلته عليها جنسيا وهما فى فترة الخطوبة.
جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية وتبين أنه بسؤال نجلته وتدعى "أ.م.ع" 19 عاما، قررت أنها مرتبطة بالمتهم منذ حوالي ثلاث أشهر، وأثناء تردده على منزلها عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها.
تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى"ا.م.ف" 22 عامًا، عامل، وبمواجهته أنكر ذلك، وعلل اتهامه بتركها وفسخ خطوبته من الأخيرة لسوء سمعتها.