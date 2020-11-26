بعد فسخ خطبتها.. سائق يتهم خطيب نجلته بمعاشرتها جنسيا في قليوب



تلقى المقدم طه حسين رئيس مباحث مركز قليوب، بلاغًا من من "م.ع.ص" 39 عامًا، سائق، يفيد تعدي خطيب نجلته عليها جنسيا وهما فى فترة الخطوبة.



جرى إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية وتبين أنه بسؤال نجلته وتدعى "أ.م.ع" 19 عاما، قررت أنها مرتبطة بالمتهم منذ حوالي ثلاث أشهر، وأثناء تردده على منزلها عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة برضاها.



تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم ويدعى"ا.م.ف" 22 عامًا، عامل، وبمواجهته أنكر ذلك، وعلل اتهامه بتركها وفسخ خطوبته من الأخيرة لسوء سمعتها.

اتهم سائق في قليوب، اليوم الخميس، عامل بالتعدي الجنسي على نجلته المخطوبة له منذ 3 أشهر حيث عاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة، ويريد فسخ خطبته منها، وجرى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة قليوب، وتولت النيابة التحقيق.