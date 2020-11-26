عاجل.. السيسي يستقبل وزير الدفاع العراقي

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:17 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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صرح متحدث الرئاسة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل الفريق جمعة عناد سعدون وزير الدفاع العراقي بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الاجتماع تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات.

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