بعد تعاونه مع الهضبة ومحمد عبده.. مصطفى داغر ينشأ"فرقة موسيقية"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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يحضر الملحن وعازف الكمان مصطفى داغر، لفرقة موسيقية تتكون من ثلاثة أفراد هم مصطفى داغر، وكريم جوهر، وبيدو الأرتيست، وتقوم جميع أفراد الفرقة بالتلحين والغناء والتوزيع والعزف على جميع الآلات الموسيقية.

ومن المقرر أن يكشف مصطفى، عن تفاصيل الأعمال الغنائية التي سيطرحها من خلال الباند، والنوع الموسيقي الخاص به وموعد انطلاق أولى حفلاته خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر أن مصطفى، لحن العديد من تترات المسلسلات مثل، تتر مسلسل "دوران شبرا" والذي غناه بهاء سلطان، وتتر مسلسل"فرح ليلى" للمطربة كارمن سليمان، ومسلسل"شمس" بصوت النجم وائل جسار، بالإضافة إلى عزفه للكمان في الحفلات الغنائية لكبار نجوم مصر والوطن العربي وهمعمرو دياب، محمد حماقي، محمد عبده، حسين الجسمي، رابح صقر، راشد الماجد وغيرهم.

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