بالصور.. مجلس مدينة الخانكة ينفي هدم مقابر بداخلها جثث بأبو زعبل

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كشف مجلس مدينة الخانكة، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، حقيقة تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تدعي هدم مقابر وبداخلها جثث الموتى، بمنطقة أبو زعبل.



ونفى طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة تلك الواقعة، مؤكدًا أن وحدة المتغيرات المكانية رصدت بناء مخالفا على أرض زراعية، بورها مالكها وبنى عليها مقابر بالمخالفة للقانون.



وأضاف نائب رئيس المدينة، في تصريحات صحفية اليوم، أنه جرى رصد تبوير مالك أرض بجوار السجن المركزى بأبو زعبل، قطعة أرض وبنى مقابر عليها بالمخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه جرى بناء هذه المقابر أول أمس الثلاثاء 24 نوفمبر، وجرى إصدار قرار هدم لها أمس الأربعاء، والتى لم يتم دفن موتى بها، موضحا أنه تم الفتح والكشف للمقابر بمعرفة مسؤل الصحة بحكم أنها الجهة المختصة بذلك للتأكد من عدم وجود موتى داخل المقبرة.



وأوضح "طلال"، أن هذه المقابر تعتبر تعديا على أراضى زراعية، وتمت إزالة للحالات إزالة كلية بعدد 7 حالات لمقابر بمساحة 50 مترا وهي إزالة فورية للشروع في بناء مقابر حديثة بالطوب الأبيض، وتم تنفيذ الإزالة للحالات تنفيذا للقانون وتحقيق الردع للمخالفين، مؤكدا أنه لن يسمح لأي مواطن بالتعدي على الأراضى الزراعية بالبناء، كما أن القانون واضح وصريح ووضع الضوابط التي يتم التعامل بها بكل حزم مع المخالفين حفاظا على الأراضي الزراعية فهي ثروة مصر القومية ومستقبل أجيالها القادمة.



وأشار نائب رئيس مدينة الخانكة بالقليوبية، إلى أن حملة الإزالة للمقابر الـ 7 تمت بحضوره وصباح إبراهيم رئيسة الوحدة المحلية بأبو زعبل، وعبير راغب رئيسة الوحدة المحلية بعرب العليقات، ومسؤل الصحة، حيث تم عمل حملة إزالة لـ 7 مقابر بجوار السجن المركزي بأبو زعبل، ولا يوجد بهم موتى نهائيا.