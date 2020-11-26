خنقته انتقاما منه.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته بأوسيم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:13 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت التحقيقات، عن تفاصيل واقعة قتل زوجة لزوجها بأوسيم، أن الزوجة أقدمت على قتله نتيحة خلافات أسرية، ولسهره كثيرا خارج المنزل كل يوم

واعترفت المتهمة بقتل زوجها، أن يوم الواقعة قامت بخنقه بإيشارب أثناء العلاقة الحميمية، انتقاما منه.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمة بقتل زوجها، بسبب خلافات أسرية في اوسيم.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة اوسيم من مسن بالعثور على نجله جثة هامدة داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة عامل وبه آثار خنق حول الرقبة. 

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه.

تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما لسهر المجنى عليه الدائم خارج المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

أخبار تهمك

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 24 دقيقة

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ 17 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ ساعتين

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

11:54 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»