خنقته انتقاما منه.. التحقيقات تكشف تفاصيل مقتل عامل على يد زوجته بأوسيم

Advertisements

كشفت التحقيقات، عن تفاصيل واقعة قتل زوجة لزوجها بأوسيم، أن الزوجة أقدمت على قتله نتيحة خلافات أسرية، ولسهره كثيرا خارج المنزل كل يوم



واعترفت المتهمة بقتل زوجها، أن يوم الواقعة قامت بخنقه بإيشارب أثناء العلاقة الحميمية، انتقاما منه.



تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ضبط المتهمة بقتل زوجها، بسبب خلافات أسرية في اوسيم.



كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة اوسيم من مسن بالعثور على نجله جثة هامدة داخل شقته، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث وتبين وجود جثة عامل وبه آثار خنق حول الرقبة.



وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجنى عليه.



تمكنت القوات من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما لسهر المجنى عليه الدائم خارج المنزل، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.



