وزيرة الصحة: اللي مش هيتعمل في عهد السيسي.. هيقعد 100 سنة كمان

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن أول زيارة قامت بها بعد أدائها اليمين كانت لمحافظة بورسعيد، موضحة أن من ضمن التكليفات التي وجهت إليها عقب أدائها اليمين هو العمل على إخلاء مصر من فيروس سي، وتطبيق منظومة التأمين الصحي.

وأشارت "زايد"، خلال الملتقى السنوي الأول للهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، إلى أن التأمين الصحي الشامل "حكاية كبيرة"، وهناك دول كبرى عجزت على تطبيق هذه المنظومة، ولكن مصر لم تعرف المستحيل، ووضعت أسس للمنظومة الصحية، وكثير من المجالات الأخرى.

وأضافت، "اللي مش هيتعمل في فترة الرئيس السيسي ممكن ميتعملش في 100 سنة كمان"، موجهة التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم الذي يقدمه للمنظومة الصحية في مصر.

وأكدت أن الرعاية لصحية والتأمين الصحي هما الهدف الأسمى في المنظومة الصحية، موجهة التحية للفريق الراحل محمد العصار وزير الإنتاج الحربي سابقا لدوره في منظومة التأمين الصحي، معقبة: "كان شريكا أصليا في تطبيق المنظومة".

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