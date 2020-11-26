تير شتيجن يعود للتوهج بإنجاز خاص مع برشلونة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وصول الألماني مارك أندريه تيرشتيجن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم إلى رقم مميز في مسيرته مع البلوجرانا.


وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، وصل تير شتيجن إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في مسيرته مع الفريق الكتالوني، في لقاء دينامو كييف الأوكراني، مساء الثلاثاء.


وقالت الصحيفة إن مباراة دينامو كييف كانت ذات طابع خاص لتير شتيجن، حيث حمل شارة قيادة البارسا للمرة الثالثة في مسيرته، بعد مباراتين سابقتين ضد سيلتا فيجو وهويسكا.


وجاء وصول تير شتيجن للمباراة رقم 100 بشباك نظيفة من أصل 240 لقاء خاضه مع برشلونة، بمعدل 41% من مشاركاته.

أخبار تهمك

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعتين و 20 دقيقة

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ ربع ساعة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

11:54 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»