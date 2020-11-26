كشف ملابسات مقتل زوج بإيشارب في أوسيم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:08 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقتل موظف على يد زوجته خنقا بـ"إيشارب" في مركز أوسيم، شمال المحافظة.

البداية تعود إلى تلقي اللواء هشام الطماوي مدير قطاع الشمال إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بمركز أوسيم.

انتقلت قوة إلى محل البلاغ وعُثر على جثة "حسام جودة" 30 سنة، موظف، داخل غرفة نومه، يرتدي ملابسه وبها آثار خنقن بالرقبة.

وشكل العميد عمرو طلعت رئيس قطاع الشمال، فريق بحث بقيادة العقيد أحمد الوليلي مفتش القطاع؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري التي قادها المقدم محمد مجدي رئيس مباحث أوسيم، توصلت إلى أن الزوجة وتدعى "أسماء.ش." 38 سنة، هي المشتبه بها لوجود خلافات زوجية متكررة بينهما، واختفاءها في ظروف غامضة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد وليد كمال والنقيب أحمد عادل معاوني مباحث أوسيم، من ضبط الزوجة واقتيادها إلى القسم.

حاولت الزوجة الممطلة ومراوغة رجال الشرطة مدعية عدم تواجدها بالشقة إبان ارتكاب الجريمة قبل أن تدلي باعترافات تفصلية لجريمتها بعد مواجهتها بالأدلة والتحريات.

أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أقرت بخنقها زوجها بواسطة إيشارب، وأنه استغلت تقييد الضحية قبيل ممارسة العلاقة الحميمية كما اعتاد الاثنان، وأجهزت عليه ثم تركت المنزل.

وبررت المتهمة جريمتها "انتقمت منه لأنه بيخوني" وتم إحالتها إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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