وحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية تواصل جهودها فى إنقاذ المواطنين

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:07 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالإسكندرية بلاغًا بسقوط أجزاء من أحد العقارات بدائرة قسم شرطة الجمرك والذى نتج عنها إحتجاز عددًا من الأشخاص داخل العقار.

على الفور تم الدفع بوحدات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية بالإسكندرية والتوجه للعقار محل الواقعة، وتبين أن العقار "بناء قديم" مكون من طابق أرضى وطابقين علويين، وسقوط سلم العقار ونتج عن ذلك إحتجاز 3 أشخاص من قاطنى العقار، وتمكنت القوات من خلال إستخدام السلم الهيدروليكى من إنزال المُحتجزين، وتم وضع الحواجز الحديدية حول العقار لتأمين المارة.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات لمحل البلاغ وإنقاذ المحتجزين إستحسان المواطنين، الذين تقدموا بالشكر للقوات على الجهد المبذول.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية فى التعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.

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