السبكي: حققنا 161 مليون جنيه فائض نقدي بالتأمين الشامل

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:06 م
بوابة الفجر
محمد عزام
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قال دكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم الخميس، إن الهيئة حققت 161 مليون جنيه فائض نقدي خلال عام مضى منذ انطلاقها. 

وأضاف، خلال كلمته بالملتقى السنوي الأول لشركاء نجاح الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالمركز الثقافي بمحافظة بورسعيد بحضور الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه اهتمت الهيئة طوال عام مضى بالبناء المؤسسي وحوكمة نظم الإدارة والاسترشاد بالخبرات الدولية. 

وأكد على أنه جرى تقديم 2.5 مليون خدمة طبية متنوعة خلال عام مضى باقليم قناة السويس، مضيفا: "شكرا للعاملين بالهيئة فهم صناع الإنجاز وكلمة السر في نجاح المنظومة".

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