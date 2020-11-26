روسيا تسجل 524 وفاة ونحو 25.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

اقتربت حصيلة الإصابات اليومية في روسيا، لأول مرة منذ بداية الجائحة من عتبة الـ25.5 ألف، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، في تقريرها اليومي، 25487 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 23675 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 21.6% من المرضى الجدد.

 

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (6075 إصابة) ومدينة سان بطرسبورغ (3669 إصابة، أي أكبر زيادة منذ بداية الجائحة).

 

وأعلنت السلطات الصحية الروسية، تماثل 25073 مريضا للشفاء من "كوفيد-19" خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا مليون و685492 شخصا.

 

وأجرت السلطات الصحية الروسية، حتى اليوم أكثر من 74.2 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا (505 آلاف منها خلال آخر 24 ساعة)، ولا يزال أكثر من 492 ألف شخص تحت الرقابة الطبية.

 

وكانت السلطات الروسية، تسعى إلى إطلاق حملة تطعيم جماعية ضد الفيروس التاجي بحلول مطلع العام القادم.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 23 دقيقة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

التشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يسعى لإيقاف هجوم الزمالك

منذ ربع ساعة

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعتين و 21 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل أكثر من 5.6 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بكورونا

روسيا: الإصابات اليومية بكورونا تتخطى الـ13 ألفا

روسيا تسجل أكثر من 14 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تعلن تسجيل قرابة 300 وفاة و16.5 ألف إصابة جديدة بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

11:54 ص

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»