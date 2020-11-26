القنوات المفتوحة الناقلة لمبارة الأهلي والزمالك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 04:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك التي سيحتضنها استاد القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يتأهل الفائز منها للمشاركة في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في قطر خلال شهر فبراير المقبل.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن تخطي عقبة الوداد المغربي في الدور قبل النهائي في حين وصل الزمالك إلى المباراة النهائية بعد أن تخطي عقبة الرجاء المغربي في مباراتي الذهاب والعودة.

* موعد المباراة :
من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي والزمالك في التاسعة مساء الجمعة المقبلة وستقام على ستاد القاهرة الدولي.

* القنوات المفتوحة :
سيتم بث اللقاء عبر قناة تايم سبورتس الأرضية المفتوحة وسيقوم بالتعليق عليه مدحت شلبي.

كما سيتم نقل المباراة أيضا على قناة tvt التوجولية التي تبث على القمر: Eutelsat W1 10 E، وترددها 11747 والاستقطاب : أفقي ومعدل الترميز : 27500، ونوع التشفير: مفتوحة.

* القنوات المشفرة :
سيتم إذاعة مباباة نهائي دوري أبطال أفريقيا أيضا عبر قناتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 7 وسيعلق عليه عصام الشوالي.

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