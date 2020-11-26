جوارديولا يعلق على رحيل مارادونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
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كشف المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الإسباني بيب غوارديولا، عن العلاقة القديمة التي ربطته بأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر 60 عاماً إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وقال غوارديولا: "عندما كنت صبياً صغيراً، كنت أحضر إلى برشلونة لمتابعة الفريق الكاتالوني حيث كان مارادونا لاعباً رائعاً".

ولعب مارادونا لبرشلونة الإسباني بين عامي 1982 و1984 ما أتاح لغوارديولا ووالده مشاهدة الأسطورة الأرجنتيني على الطبيعة وهو يلعب للفريق الكاتالوني.

وقال غوارديولا: "مارادونا منح الجماهير الكثير من السعادة وجعل كرة القدم أفضل.. على أرض الملعب، كان مارادونا لاعباً فريداً، مفارقته الحياة تبدو أنباء حزينة".

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