مصرية بتفوز بأفضل موظفة عربية: "كرم ربنا كبير" (فيديو)

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:53 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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أعربت نهى السيد، مدير المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، والفائزة بلقب أفضل موظفة حكومية عربية، عن سعادتها بعد الفوز بالجائزة، موضحة أنها اهتمت جدًا بالمسابقة، وخاصة أنها جديدة ومختلفة، متابعة: "ربنا كرمنى بالفوز، وتابعت الحفلة أونلاين".

وقالت مدير المركز التكنولوجي بحي المنتزه أول، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، عبر القناة الأولى، اليوم الخميس: "مبسوطة جدا ومش مصدقة..ربنا كرمنى كرم كبير".

وواصلت: "حمدت ربنا إن مش انا بس اللى فزت من مصر ولكن مصر حصلت على 4 جوائز"، مشيرة إلى أن الجائزة كانت تقدم أكثر من معيار ومنها تقديم الخدمات الجديدة مع المواطنين، والإنجاز والمهام.

وأوضحت أن هناك 5 معايير للجائزة منها الرغبة فى التعاون المستمر، ولا يقف عند شهادته ويطور الخبرات العملية والمشاركة فى المؤتمرات وله أثر فى عمله ويستطيع التغلب على الأزمات التى يواجهها ويحولها لتميز ونجاح حتى يصل للريادة.

وذكرت أنها حصلت على أكثر من جائزة تميز بخلاف العلاقات الإنسانية، لافتة إلى أن أكثر أزمة تغلبت عليها وحولتها لطاقة إيجابية عند حدوث حريق فى المركز التكنولوجى وتم التعامل معها.

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