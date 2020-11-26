الهيئة العامة للاستثمار تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع بيلاروسية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:50 م
المستشار محمد عبد الوهاب
المستشار محمد عبد الوهاب
الفجر الاقتصادي
Advertisements

لتقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سيرجي تيرينتييف، سفير جمهورية بيلاروسيا لدى جمهورية مصر العربية، لبحث إجراءات جذب الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر، وتعزيز التعاون الاستثماري بين الجانبين.

 

واتفق الجانبان على قيام السفارة البيلاروسية بموافاة الهيئة بقائمة مستهدفة من الشركات المهتمة بالاستثمار في مصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، فضلا عن التنسيق مع السفارة للترتيب لدعوة عدد من كبرى الشركات البيلاروسية لزيارة مصر وذلك للتعرف على الفرص المتاحة للاستثمار واستعراض ما تم إنجازه لتطوير البينة التحتية التي تخدم أغراض الاستثمار.   

 

وأكد المستشار محمد عبد الوهاب على أهمية دور الشركات البيلاروسية في نقل التكنولوجيا والخبرات إلى السوق المصري خاصة في القطاعات الخدمية وتكنولوجيا المعلومات، وأضاف أن الهيئة تتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري المشترك مع بيلاروسيا، من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات البيلاروسية إلى مصر.

 

كما بحث الجانبان تعزيز التعاون المؤسسي بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والوكالة الوطنية للاستثمار والخصخصة البيلاروسية من خلال تبادل الخبرات الفنية والتقارير المتعلقة بالاستثمار في البلدين بهدف تهيئة بيئة ملائمة للاستثمار في كل منهما وكذلك الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

 

ومن جانبه أكد السفير البيلاروسي بالقاهرة على قوة العلاقات بين البلدين، مشيداً بدعم هيئة الاستثمار لكافة الاستثمارات البيلاروسية، وصلابة الاقتصاد المصري وتحقيقه معدلات نمو استثنائية على مستوى العالم، وهذا ما سيشجع على زيادة الاستثمارات البيلاروسية في مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر وبيلا روسيا بيلاروسية الهيئة العامة للاستثمار

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعة و 11 دقيقة

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ أقل من ساعة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 13 دقيقة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة الإعلامية بمصر و عجمان الإماراتية للتعاون فى مجال الاستثمار

هيئة الاستثمار: توقيع بروتوكول تعاون بين المنطقة الحرة الإعلامية ومدينة عجمان الإماراتية

وزيرا تجارة مصر وبيلاروسيا يوقعان البروتوكول الختامي لفعاليات اللجنة المشتركة بين البلدين

توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واثيوبيا لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

عرفة التجارة البيلاروسية: مهتمون بدعم الصناعة المصرية ونقل الخبرات

رئيس هيئة الاستثمار يبحث سبل التعاون مع سفير دولة رواندا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»