موسيماني يستقر على ثنائي قلب الدفاع أمام الزمالك

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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اقترب الموعد الحاسم في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الأهلي والزمالك، والمقرر له مساء السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يسعى للتتويج باللقب التاسع في بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث كان آخر لقب حصده في عام 2013.

وقرر الجنوب إفريقى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، الدفع بثنائي الفريق أيمن أشرف وياسر إبراهيم فى قلب الدفاع أمام الزمالك، بعدما رفض إشراك رامي ربيعة في تشكيل الأحمر الأساسىي.

ويرى موسيماني أن هناك حالة انسجام بين أيمن أشرف وياسر إبراهيم، والتى ظهرت فى المباريات الأخيرة، مع غياب ربيعة لفترة طويلة قبل العودة أمام أبو قير للأسمدة، في بطولة كأس مصر.

واستقر على أن يتواجد رامي ربيعة على مقاعد البدلاء، تحسبا لحدوث أي إصابات خلال سير اللقاء.

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