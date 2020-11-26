كشف ملابسات اختطاف جزار بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من كلٍ من سائق، جزار - مقيمان بمحافظة المنوفية، بأنهما حال سيرهما بسيارة "نقل" محمل عليها كمية من اللحوم قيادة جزار - مقيم بذات العنوان له معلومات جنائية، إستوقفهم 4 أشخاص" أدلو بأوصافهم التقريبية " يستقلون سيارة - لم يتمكنا من إلتقاط أرقامها، وقاموا بإختطاف الأخير وإستولوا على كمية من اللحوم من داخل السيارة.


تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وتاجر لحوم، مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع آخرين.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع 4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة،، وقرر بأنه نظرًا لسابقة عمل المجنى عليه بصحبته وقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية، مما أثار حفيظته فعقد العزم على إرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.


أمكن ضبط المتهمين المشار إليهم وبصحبتهم المجنى عليه داخل مقهى محل عمل أحدهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بتحريض من المتهم الرئيسى، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية "، كما تم بإرشادهم ضبط سيارة "ملك أحدهم" والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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