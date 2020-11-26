رئيس دولة الإمارات: الاتفاق الإبراهيمي يحقق الرخاء والتقدم في المنطقة

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، أن الاتفاق الإبراهيمي يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم.

وقال الشيخ خليفة بن زايد، في كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي، إن الاتفاق الإبراهيمي رافد من روافد السلام.





وأضاف: "وكان علينا أن نكيف دائما سياستنا مع ما يدعم مرتكزات أمن واستقرار دولتنا ومنطقتنا، على قاعدة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، والتعايش السلمي وحل الخلافات بالحوار".

وتابع الشيخ خليفة قائلا: "وفي هذا السياق جاء الاتفاق الإبراهيمي رافداً من روافد السلام، يدعم طموحات شعوب المنطقة لتحقيق الرخاء والتقدم"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.