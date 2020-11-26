كلوب: مارادونا دفع بكرة القدم إلى مستويات مختلفة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
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كشف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، الألماني يورغن كلوب، عن تقديره البالغ لأسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي وافته المنية أمس الأربعاء، عن عمر 60 عاماً إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وقال كلوب: "كان لي شرف مقابلته مرة واحدة، وكرجل في الثالثة والخمسين من عمره، أعشق كرة القدم بكل شكل ممكن، كان مارادونا أحد عظماء اللعبة على مدار التاريخ".

وأوضح: "كان هناك بيليه، وهناك بيكنباور لدى الألمان، لدينا جميعاً هؤلاء الأبطال المتميزين الذين جعلوا كرة القدم تبدو سهلة تماماً".

وأضاف: "إنهم يفهمون كرة القدم بمستوى مختلف تماماً، وهذا هو ما فعله مارادونا تماماً، بكل وضوح، دفع مارادونا بكرة القدم إلى مستوى مختلف".

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