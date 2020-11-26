نادر حمدي يشوق جمهوره لاغنيته الجديدة مع أحمد جمال

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:40 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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شارك الفنان نادر حمدي، جمهوره ومتابعيه بـ صورة جديد له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهير "إنستجرام".

حيث ظهر "حمدي" في الصورة برفقة الفنان أحمد جمال، وعلق على الصورة قائلا: "اغنية جديدة ان شاء الله مع الفنان #أحمد_جمال #قريبًا".

يذكر أن أحمد جمال طرح مؤخرًا أغنية "من غير مجاملة"، وهي من كلمات أمير طعيمة وألحان أحمد جمال وتوزيع محمد شفيق.

وكانت شركة "مزيكا" طرحت من قبل لـ أحمد جمال أغنية "قصاد عيونى" من كلمات أمير طعيمة وألحان مدين وتوزيع وميكس أحمد عبد السلام.

ويشارك نادر حمدي في الموسيقي التصويرة لمسلسل لؤلؤ وهو من تأليف محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام، ومن المقرر عرضه خلال فبراير المقبل، بعد تأخر البدء في تصوير المسلسل المكون من 40 حلقة حتى موسم الشتاء بسبب كورونا.

وواصل تقدمه في برنامج أراب آيدل واستطاع ان يلفت انتباه المشاهدين وأعضاء لجنة التحكيم لما لديه من صوت قوي وإحساس صادق حيث لإن بعض محبيه قالوا إن صوته يشبه الكمان لا يحتاج إلى موسيقى معه. استطاع الوصول للحلقة النهائية ببرنامج آراب آيدول وإستقبله الشارع المصرى بالهتافات.

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نادر حمدي مزيكا الفنان احمد الفيشاوي الفنان أحمد جمال أحمد جمال

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