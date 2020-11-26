الإسماعيلي يقترب من ضم كريم طارق

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
Advertisements
أقترب كريم طارق لاعب بتروجت من الإنضمام الى صفوف الإسماعيلي خلال الموسم المقبل مقابل 8 مليون جنيه بعد أن وافق اللاعب على التوقيع على عقد لمدة خمس سنوات.

ورفض اللاعب عدد من العروض المحلية خلال الأيام الماضية، رغبة منه في الانضمام للدراويش بالموسم الجديد، خاصة مع استعداد برازيل العرب لتقديم موسم كبير ومختلف تمامًا عن الذي مضى.

ولعب كريم في صفوف طلائع الجيش بالموسم الماضي، معارًا من النادي البترولي الناشط بدوري القسم الثاني بعد هبوطه في الموسم قبل الماضي.

وتألق اللاعب بشكل مُلفت لينضم إلى صفوف منتخب مصر الأول، ويحظى باهتمام ومتابعة من لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي والتي بدورها أوصت بضرورة التعاقد مع اللاعب الذي يستطيع اللعب في كل مراكز الهجوم.

وسجل كريم طارق 7 أهداف مع طلائع الجيش هذا الموسم في الدوري المصري من 27 مباراة خاضهم مع الفريق.

أخبار تهمك

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ 43 دقيقة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ ساعتين و 13 دقيقة

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:51 م

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

12:19 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»