مستبعدو المقاولون من رحلة جيبوتي يواصلون تدريباتهم بالجبل الأخضر

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
يخوض مستبعدو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب والذين تغيبوا عن بعثة الفريق التي تتواجد حالياً في جيبوتي تدريباتهم اليومية على ملاعب الجبل الأخضر الفرعية إنتظاراً لعودة القوام الأساسي للفريق.


واستبعد النحاس عدة لاعبين وأبرزهم، محمد سالم وكريم مصطفى، وهيثم الجوينى وأحمد مجدى، أحدث صفقات قلعة الجبل الأخضر، لأسباب الإصابة أو تأخر البطاقة الدولية.


ويستعد المقاولون العرب لمواجهة نظيره أرتا سولار، فى تمام الرابعة عصر السبت المقبل، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

جيبوتي المقاولون العرب الكونفدرالية الافريقية

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

منذ أقل من ساعة

ترتيب مجموعة ريال مدريد بعد نهاية الجولة الرابعة

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن حقيقة إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. حقيقة تعرض أليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 17 ساعة

الفقي يكشف عن الموقف الأمريكي من سد النهضة بعد ترامب (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. أسعار "الدولار" تواصل ارتفاعتها في تعاملات اليوم بالبنوك

منذ يوم

ننشر قائمة Zed في الموسم الجديد للقسم الثاني

منذ يوم

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

نجم وسط الزمالك: متخوف من مباراة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على القنوات الناقلة لنهائي إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

منذ أقل من نصف ساعة

نجم الزمالك مُهدد بالغياب عن نهائي دوري الأبطال

منذ أقل من ساعة

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و12 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

المقاولون يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

المقاولون العرب راحة لمدة 48 ساعة

ادارة المقاولون تتدخل لحل أزمة طاهر وعماد النحاس

المقاولون العرب يجري المسحة الثانية في حضور العطار

التونسى وسيم النغموشى يظهر فى مران ذئاب الجبل

عماد النحاس يعلن قائمة المقاولون العرب لمواجهة بطل جيبوتي فى الكونفدرالية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:19 م

أسعار الذهب اليوم الخميس 26-11-2020.. استقرار نسبي بالمعدن الأصفر

عاجل - شفاء نجم الأهلي من فيروس كورونا

06:51 م

عاجل.. شوبير يفتح النار على الزمالك بسبب بيان الجمهور

11:56 ص

ظهور أول حالة كورونا في الجهاز الفني للأهلي

03:36 م

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن أسماء المصابين بكورونا في الأهلي والزمالك

06:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»