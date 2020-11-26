ضبط القائم على إدارة قناة فضائية "غير مرخصة" بالجيزة

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائم على إدارة قناة فضائية "غير مرخصة" كائنة بمحافظة الجيزة، حيث تبين أن مقر القناة عبارة عن إستوديو تصوير،يستخدم فى أعمال التصوير التى يتم عرضها على القناة، ويقوم بإستخدام أجهزة حاسب آلى محمل عليها برامج تشغيل "منسوخة ومقلدة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية".

وضُبط بداخل القناة جهاز حاسب آلى مُحمل عليه البرامج التى يتم إستخدامها فى ممارسة أعمال المونتاج الصوتى "منسوخة ومقلدة وبدون موافقة الشركات أصحاب الحقوق" ومُحمل عليه كمية كبيرة من الأغانى التى يتم عرضها على القناة، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بإدارة الإستوديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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