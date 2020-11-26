مصدر يكشف حقيقة أختطاف لاعب كرة القدم بالدوري الممتاز

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:24 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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كشف مصدر أمني، حقيقة ما تم تداوله بشأن اختطاف لاعب كرة قدم بأحد أندية الدورى الممتاز من داخل أحد الفنادق.

وقال المصدر، ان بالفحص تبين تردد شخصين على اللاعب بالفندق وأنه قد غادر الفندق بصحبتهما برغبته، وأن ما تم تداوله عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا.

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