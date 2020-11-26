مبيعات الأجانب والعرب تدفع مؤشرات البورصة للهبوط في منتصف تعاملات اليوم

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:18 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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واصلت  مؤشرات البورصة المصرية في  منتصف  تعاملات جلسة اليوم الخميس26-11-2020، نهاية جلسات الأسبوع تراجعتها الجماعية مدفوعة بعمليات بيعية قوية من قبل المستثمرون العرب والأجانب.

 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.88% ليصل إلى مستوى 10970 نقطة،كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة1.6%  ليصل إلى مستوى 2005 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 2941 نقطة.

مبيعات الأجانب والعرب تدفع مؤشرات البورصة للهبوط في منتصف تعاملات اليوم
مبيعات الأجانب والعرب تدفع مؤشرات البورصة للهبوط في منتصف تعاملات اليوم

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