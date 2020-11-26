طاقم الحكام الإثيوبي يصل جيبوتي اليوم لقيادة مباراة المقاولون وارتا سولار بالكونفيدرالية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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يصل اليوم الخميس طاقم حكام مباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتي الى العاصمة الجيبوتية.

ويقود المباراة تحكيميا الإثيوبي ليما نيجيسي، ويعاونه تيميسين صامويل أتانجو وإيبيكال اليمايهو ديسالين، وحكم رابع بيروك كاساوين.

وتحظى مباراة المقاولون العرب وفريق ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتي ستقام الرابعة عصر السبت المقبل بتوقيت القاهرة باهتمام كبير في العاصمة الجيبوتية على المستويين الجماهيري والرسمي. 

وانهى فريق ارتا سولار معسكرا في رواندا خاض فيه مبارتين وديتين خسرهما قبل ان يعود الى جيبوتي استعدادا للمباراة. 

ويقود فريق أرتا سولار الموريتاني أوماره ويضم بين صفوفه الكاميروني ألكسندر سونج لاعب برشلونة السابق الذي انضم مؤخرا في صفقة انتقال حر.

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