بقيمة 250 ألف جنيه.. ضبط 10 لفافات لمخدر الهيدور بالإسماعيلية

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط أحد العناصر الإجرامية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، تحصص فى الإتجار بمخدر الهيدرو بكميات كبيرة، وترويجه على عملائه. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى – الأمن العام، وبالإشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، وعُثر بحوزته على (10 لفافات لمخدر الهيدور "المادة المؤثرة لمخدر البانجو معدلة وراثيًا" وزنت 10 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

هذا وتقدر قيمة المضبوطات بحوالى 250،000 – مائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا.


جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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