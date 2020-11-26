بعد زيارتها لمستشفى سرطان الأطفال.. ياسمين صبري:"قضيت يوم حلو أوي معاهم"

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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توجهت الفنانة ياسمين صبري صباح اليوم لزيارة مستشفى ٥٧٣٥٧، لدعم الأطفال المُصابين بالسرطان.

ونشرت ياسمين صبري مجموعة من الصور الجديدة لها أثناء تواجدها بمستشفى 57357، من خلال حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، وظهرت ياسمين صبري في الصور هي برفقة العديد من الأطفال الذين قامت بالتقاط الصور الفوتوغرافية معهم.

وعلقت ياسمين صبري على الصور قائلة :"في كل مرة بزور فيها مستشفى ٥٧٣٥٧ بحس بقوة الاطفال الأبطال اللي بيحاربوا السرطان، قضيت يوم حلو أوي معاهم، شكرًا إدارة المستشفى على الفرصة الجميلة دي، وربنا يكتب الشفاء العاجل لكل أطفالنا".

وكانت آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري الدرامية مسلسل "فرصة تانية"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مرقس عادل، ﺗﺄﻟﻴﻒ مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، بطولة أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي.

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