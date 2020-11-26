قبل انتهاء المهلة.. الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى

تسعى وزارة الداخلية نحو تطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة تهدف إلى تحقيق الإنضباط على الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية، وفى هذا الإطار تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق تلك المنظومة.





وقد أمهلت وزارة الداخلية قائدى المركبات مهلة تنتهى فى 31 ديسمبر 2020 لتركيب المصلق،وكذا إستبدال اللوحات القديمة (أرقام فقط ) باللوحات الجديدة المؤمنة (حروف، وأرقام )، دون الإنتظار موعد الفحص أو الترخيص، وعقب إنتهاء المهلة سيتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.



