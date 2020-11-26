صحة كفر الشيخ: ترخيص 29 معمل تحاليل جدد

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 12:10 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، اليوم الخميس، بأن لجنة المعامل المركزيه لوزارة الصحة بالإشتراك مع إدارة العلاج الحر قد وافقت على ترخيص 29 معمل جدد بمحافظه كفرالشيخ.

وأضافت سلام، أن ذلك يأتى ذلك فى ضوء المعاينات التى قامت بها اللجنة على مدار الإسبوع حيث تقدم عدد 90 معمل بأوراقهم للتراخيص وتمت الموافقه على ترخيص 29 معمل بعد التأكد من مطابقة الإشتراطات والمعايير والأوراق الخاصه بالتراخيص.

وأكدت الدكتورة سوسن سلام على متابعة إدارة العلاج الحر لأعمالها من متابعة التراخيص وتوافر إشتراطات مكافحة العدوى.

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