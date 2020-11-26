نجاح فريق طبي بمستشفي المنصورة الدولي في استبدال مفصل كامل لشاب

صرح اليوم الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقيام فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد بإجراء جراحة دقيقة وحرجة لمريض يبلغ من العمر 25عاما تعرض لسقوط من علو أدى إلى كسر في الحوض وحق مفصل الفخذ وإصابة العصب الوركي





و تم تحويل المريض إلى المستشفى الدولى حيث تمكن الفريق الطبى من عمل تثبيت للكسر بشريحة بنائية مع مسامير واستبدال كامل لمفصل الفخذ بمفصل صناعي غير أسمنتي بطريقة الضغط المناسب ورفع الضغط الواقع على العصب الوركي.





و اطمأن وكيل صحة الدقهلية على صحة المريض وانه بحالة مستقرة وجيده، وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لادارة المستشفي والفريق الطبي المتميز.





ويضم الفريق الطبي الدكتور سامح مرعي أستاذ واستشاري جراحة المفاصل والمناظير بكلية الطب جامعة المنوفية، الدكتور حسن وهدان، استشاري ورئيس أقسام جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، الدكتور أيمن عبدالوهاب أخصائي جراحة العظام والمفاصل بالمستشفى، الدكتور محمد عادل حسانين، أخصائي جراحة العظام والمفاصل، علي عبدالحكيم أخصائي تمريض عمليات العظام، والفريق المعاون والعمال العاملين بقسم العظام واعدا اياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومه الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.



