القبض على المتهم بحرق سيدة داخل منزلها في الإسكندرية

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ألقت مباحث الإسكندرية، القبض على المتهم بإرتكاب جريمة قتل سيدة مسنة، بعدما قام بإشعال النيران في جسدها داخل منزلها بمنطقة العصافرة بحري شرقي المحافظة.

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" تناقلوا واقعة قتل السيدة، وقام نجل المجنى عليها ويدعى "رامي مبروك" على صفحته قائلا: "كل ذنب امى أنها بلغت عن أشخاص يقوموا بكسر باب الشقه التى تعلوها خلف إحدى الفنادق وتم الاستجابه للبلاغ وتم القبض عليهم وان أحدهم شاهدها أثناء تصويره وهو فى السياره التى كانت معهم لنقل المسروقات."

وأضاف مبروك أن القصه بدأت من هنا، حيث تم عرض المتهمين على النيابه ثم إخلاء سبيلهم على ذمه القضية، وبعدها بدأت دوافع الانتقام ممن اوشى بهم ويذهب الجانى وهو إبراهيم.ا وشهرته اسلام.ا أحد المسجلين خطر والمعروف بافعاله الاجراميه الدائمه وأنه مفرج عنه من تقضيه عقوبه خمس سنوات وقام القاتل بالتوجه إلى محل إقامه أمى وطرق الباب وفتح الباب أولادى وهم أحفادها 6 سنوات تؤم طفل وطفله، ودخل إلى أمي، وقام بسكب البنزين عليها وإشعال النار فيها ولاذا بالفرار.



وتابع قائلا: "تم نقل أمى إلى المستشفى ووجدناها انها مصابه بنسبه حروق 75% وللاسف توفاها الله"، واستغاث مبروك ليسترد حق والدته من المتهم.



وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض، واقر بالإقدام على قتلها لاتهامها له بالسرقة منذ بضعة أيام، وقام المتهم بإعادة تمثيل الجريمة بالتفصيل.



تم تحويل المتهم للنيابة، التى تولت التحقيق وقررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية.



