الطالع الفلكى الخَمِيس 26/11/2020..حَبِيب العُمْر!

*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الحَمَلْ ، ويدخل الثّور فى الخامسة و43 دقيقة فجر غدٍ الجُمعه بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الحُوت ، ويدخل الحَمَلْ فى الخامسة و50 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 21 نوفمبر - 21 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 15 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 17 هاتُور قبطى ، 26 تِشْرين ثَانِ رُومى ، 11 رَبيعٍ الثّانى ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الإنسان مَبِيْحِبّشْ غير مَرّة واحدة فَحَيَاته ، وبالنّسْبَالى المَرّة دى كانت حضرتِكْ.(نور الشريف من فيلم البعض يذهب للمأذون مرّتين-1978)





مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





(تُولْسِى فِيفَاه ، إحتفاليّة بالنبات)

اليوم إحتفاليّة كبيرة عند أتباع العقيدة الهندوسيّة بأوراق نبات التّولسى ، فى ثقافتهم يعتبرونها رمزاً للإتحاد بين الإنسان والنبات ، والنبات رمز للحياة وللمرأة الجميلة والثريّة لاكشمى أيضاً فى ثقافتهم فكلاهما سبب لإستمرار الحياة على الأرض لذلك هو أيضاً إحتفال بالإتحاد بين الزوج والزوجة ، ولايُوجد مراسم للزواج أو الحداد أو الصلاة فى ثقافتهم إلا ويظهر نبات التّولسى فيها ، فى هذا الإحتفال تقوم النساء المُتزوّجات بزيارة المُتنزّهات وسَقْى أشجار نبات التّولسى ورعايتها وتنظيفها بنيّة الحفاظ على الرباط الزّوجى بينهنّ وبين أزواجهنّ سعيداً و الآنسات بنيّة العثور على زوج طيّب القلب.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد النجمة بُوسى فكل عام وهِىَ بألف خير، هذه هىَ الأسماء المُسَاويَة للقِيَم الحِسَابِيّة لإسم صَافينازمُصطفى محمّد قدرى مع التنبيه أنها لا تُعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة ريَاضِيّة لا أكثر.





(زهرة شباط-فبراير)،(الخمسَة تُساوى البركَة/النّعمَة)،(علامة محفورة فى الشّجَرَة)،(تُصبح نجمة تمثيل)،(بيت فى الرّيف الإنجليزى)،(إدّخرت كل حُبّى له) ،(تناغم فى الحُبّ)،(لا يُوجد حُبّ يملأ قلبى مثل هذا)،(قلبيْن معاً حتى النهاية)، (نجمة مُنيرة لِرَجُل مُحَدّد)،(أنا بحبّك أكتر وأكتر وأكتر).





*إخْتَرت لَكَ مِنْ قَنَاة يُوتُيوب

فرقة لاف هولنديّة ألحانها مُبهجة مُتفائلة ، فرقة رير بيرد ألحانها بطيئة وكلماتها تتحدّث عن إلتزامك بسدّ جوع جارك قبل أن تشعر بالشبع ، وكلا الفرقتيْن من فترة السّبعينات الذهبيّة.

*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: لا تتشبّثْ بوجهة نظرك بسبب عجرفة وتهمل وجهة نظر الآخرين المنطقيّة، خاصةً إن تعلّق الأمر بالمال.





برج الثور: قد يأتى الضرر من أصحاب النوايا الطيبة ، لاتقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الجوزاء: حافظ على أموالك ومُمتلكاتك التى حصلت عليها بشقّ الأنفس، لا تُغامر بأموالك فى مشروع يلمع مثل الذّهب لكنه فى قيمة الصفيح.





برج السّرطان: رغبتك فى الغناء مُرتفعة حتى إن لم تكن تستحم، هذا يعنى بحثك عن نصفك الحلو إن كنت عازباً ، وتأدية واجباتك الزوجيّة إن كنت متزوّجاً.





برج الأسد: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير فى المرونة والحلول الوَسَط، الكلمة الزّين.





برج العذراء: ماقلّ ودلّ، مُختصر مفيد لإيصال وجهة نظرك سواء فى العمل أو بين أقاربك، من قَلّ كلامه قَلّ خطؤه، معادلة بسيطة لكن مردودها كبير.





برج الميزان: مزاجك اليوم قد يميل للسرعة والحماسة ، السرعة جيّدة فى عمل الخير وإنهاء واجباتك ، أما قيادة السيارة فليست كذلك أبداً.





برج العقرب: رغبة فى رعاية من حولك تنسحب على الفقراء والأيتام،الحيوانات والطيور، لا تنسَ رعاية شيوخ عائلتك وأقاربك فالأقربون أولى بالمعروف.





برج القوس: تذكر المثل القائل أن النجاح هو واحد بالمائة إلهام و99% عرق وجهد، دعوة لنبذ الكسل والإسترخاء، والتأكيد على الحركة المستمرة والسّعْى.





برج الجدى: العلاقات إما نافعة وإمّا ضارّة وعليك تحديد نوعيّة العلاقة و التصرّف بِحَزم مع نفسك ومع الطرف الآخَرْ ،الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج الدّلو: إبحث عن مهاراتك وَ وظّفها فيما تُجيده ولا تقلّد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.