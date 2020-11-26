محافظ الجيزة: رفع حالة الاستنفار لمواجهة الطقس السيء (فيديو)

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن المحافظة شهدت أمس سقوط أمطار ترتب عليها تجمع مياه في بعض المناطق، مشيرًا إلى أنه تم التعامل مع الموقف وسحب كميات الأمطار خلال ساعتين.





وأشار "راشد"، خلال لقاء خاص ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن المحافظة في حالة استنفار تحسبا لسقوط أمطار، ولهذا تقرر تأجيل الدراسة في المحافظة حفاظا على حياة الطلاب، موضحا أن الطقس في تحسن والشمس ساطعة اليوم.





وأضاف أن اليوم تم وضع خطة بالتسيق مع شركة المياه، والنظافة، والأحياء، والمراكز لمواجهة موجة الطقس السيىء، حيث تم توزيع أكثر من 280 معدة على الأحياء والمركز والمدن تقوم بدورها على أكمل وجه، لافتا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع الوضع أول بأول.



